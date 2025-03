Aleska Génesis se pronuncia tras atentado en su contra: "No me siento segura en México"

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la tarde del miércoles 26 de marzo de 2025, se conoció la noticia de un supuesto atentado que sufrió la modelo venezolana Aleska Génesis en la Ciudad de México.

En este sentido, a través de sus redes sociales la criolla decidió pronunciarse al respecto y enviarle un mensaje a sus seguidores en Instagram.

"Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección", escribió en sus historias.

Asimismo, Aleska Génesis pidió a sus seguidores estar tranquilos pese a su comunicado. "No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y, sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre."

Finalmente, en una segunda historia, la venezolana decidió hacer un llamado a las autoridades mexicanas para su protección.

"Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad", afirmó Aleska Génesis.

"Quiero dejar constancia pública: Si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar", dijo.

"Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia", acotó la criolla.

