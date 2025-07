¡Conmovedor! Pedro Fernández revela cómo su esposa lo ayudó a salir adelante tras perderlo todo

Suscríbete a nuestros canales

El famoso cantante y actor mexicano, Pedro Fernández contó una amarga experiencia que vivió durante los primeros años de su carrera profesional y cómo su esposa lo ayudó a salir adelante.

Durante una entrevista en el podcast de Nayo Escobar, el intérprete de 55 años confesó que una disquera lo dejó practicante en banca rota.

La historia de Pedro Fernández

En el video difundido en redes sociales, dónde se muestra parte de la entrevista, Pedro Fernández confiesa que le habían quitado todo su dinero, pero lo volvió a hacer desde cero.

"Yo quería rendirme, y dejar todo botado, pero mi esposa, con quien me acaba de casar en ese momento, me dijo que no, que '¿Por qué te vas a retirar'?" Contó el actor.

En este sentido, Pedro Fernández confesó que sentir el apoyo de su esposa fue una parte muy importante en su vida, debido a que se dio cuenta que en realidad "yo no contaba con nadie más, que con ella".

Además, destacó el papel de su suegro, a quien considera que fue una persona muy importante en el renacer de su carrera artística.

"No me dio dinero, no me dio nada material, solamente me dijo palabras. Cuando él me vio muy afectado y casi derrotado, lo único que me dijo fue: ‘Mijo, usted échele chingazos.’ Y eso nunca se me va a olvidar", aseguró Pedro Fernández.

