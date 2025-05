Pedro Fernández a Julián Gil sobre polémica con Marjorie de Sousa: “Que no hable por mí”

Suscríbete a nuestros canales

Pedro Fernández dejó clara su postura luego de que Julián Gil hiciera una inesperada afirmación en el reality Secretos de parejas. En el programa, Gil sugirió que Marjorie de Sousa habría sido la verdadera razón por la que Fernández abandonó la telenovela Hasta el fin del mundo, contradiciendo la versión oficial de problemas de salud.

Al ser abordado por la prensa, el intérprete mexicano no tardó en reaccionar según reseñó People en Español: “¿Eso dijo él? Pues le pediría que no me ponga palabras en la boca. Que se limite a hablar de lo que vivió él”.

Pedro fue tajante y prefirió mantenerse al margen del conflicto legal entre Gil y De Sousa, relacionado con la custodia de su hijo Matías. “Ese tema no me corresponde. No tengo nada que decir al respecto”.

Mientras tanto, las declaraciones de Julián siguen generando eco en medios y redes, pero Pedro Fernández optó por salir del foco, marcar distancia y proteger su versión de los hechos sin caer en la polémica.

