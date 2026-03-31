¡Más allá de las cámaras! Meryl Streep y Anne Hathaway revelan su visión sobre la moda, el arte y la identidad

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Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizaron uno de los momentos más comentados de la alfombra roja de The Devil Wears Prada 2 en Ciudad de México, no solo por su presencia, sino por sus declaraciones sobre la moda y su impacto en la identidad.

Durante el encuentro con la prensa, ambas actrices ofrecieron una mirada más profunda sobre la industria, alejándose del brillo del evento para centrarse en el significado cultural y personal de la moda.

La pregunta que abrió el debate

En medio de la alfombra roja, un periodista planteó una reflexión sobre la percepción de la moda como algo superficial y cómo esta influye en la construcción de la identidad femenina.

La interrogante dio paso a una conversación que conectó el cine con el mundo de la moda, eje central de la película que ambas intérpretes están presentando.

Meryl Streep: la moda como placer y expresión

Meryl Streep destacó que la moda puede percibirse como frívola, pero precisamente en esa ligereza encuentra parte de su valor. Señaló que vestirse también es una forma de experimentar placer, creatividad y juego al momento de presentarse ante el mundo.

La actriz también hizo referencia a la evolución de la industria en la era digital, donde las tendencias cambian con rapidez y se alimentan tanto de la calle como de los grandes espacios de la moda, convirtiéndola en un fenómeno dinámico y en constante transformación.

Anne Hathaway: la moda como arte y memoria personal

Anne Hathaway complementó la conversación describiendo la moda como una forma de arte que se lleva puesta. Recomendó además el libro Grace, de Grace Coddington, como una referencia clave para entender los orígenes y la evolución del mundo de la moda moderna.

La actriz también destacó la conexión emocional que las personas desarrollan con la ropa, mencionando cómo ciertas prendas se convierten en piezas significativas que acompañan momentos importantes de la vida.

Una reflexión que trascendió la alfombra roja

Ambas intérpretes coincidieron en que la moda va más allá de lo estético, vinculándose con la identidad, la memoria y la creatividad personal. La conversación dejó uno de los momentos más destacados del evento en Ciudad de México, al unir cine, moda y reflexión en un mismo espacio.

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