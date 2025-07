Michael Douglas no continúa en Hollywood: estás serían sus razones

Suscríbete a nuestros canales

Michael Douglas, ícono de Hollywood y dueño de una trayectoria que abarca más de seis décadas, se aleja de lña pantalla grande, el actor de 80 años aseguró que no tiene planes de volver a actuar

Durante el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde fue homenajeado por el 50 aniversario del clásico “Alguien voló sobre el nido del cuco”, el artista confesó que no le interesa interpretar ningún papel mientras no sea una gran propuesta y afirmó: “No trabajo desde 2022 y fue una decisión consciente. He trabajado muy duro durante casi 60 años y no quiero convertirme en una de esas personas que colapsan en pleno set”, declaró con franqueza según reseña AS.

El actor también habló con crudeza sobre su lucha contra el cáncer, una etapa difícil que vivió en 2010 cuando fue diagnosticado con un cáncer avanzado en la lengua, tras haber sido detectado inicialmente como cáncer de garganta. Según él, la enfermedad fue consecuencia de una mezcla explosiva de estrés extremo, años de tabaco, alcohol y una infección por VPH.

Actualmente Douglas se mantiene como productor y está desarrollando una película independiente además de trabajar en pproyectos como ‘Starman’ de Shawn Levy y ‘Reagan & Gorbachev’.

El reconocido actor también enfatizó en que su prioridad actual es consolidar aún más su relación con Catherine Zeta-Jones: “Estoy enfocado en mantener un buen matrimonio con Catherine”.

