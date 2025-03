Miley Cyrus prepara el lanzamiento de su noveno álbum: conoce la fecha de estreno

Suscríbete a nuestros canales

Miley Cyrus anunció este lunes que su noveno álbum de estudio titulado 'Something Beautiful' será lanzado el próximo 30 de mayo.



El disco contará con 13 canciones y fue producido por la propia Cyrus y Shawn Everett.



La compilación de temas llega después de que en 2023 la artista lanzara 'Endless Summer Vacation', con el que alcanzó el número tres en la lista Billboard 200.



La imagen que anuncia este nuevo proyecto y da una idea de la nueva estética que acompañará a la cantante de 'Flowers' en esta nueva etapa fue capturada por el fotógrafo de moda Glen Luchford.



En ella se observa a Cyrus en primer plano con un atuendo de Thierry Mugler, de 1997, que enmarca su cara con un tocado vanguardista de cristales transparentes.



La cantante había dado una pista de la imagen hace una semana, al publicarla como foto de perfil de Instagram, con un alto contraste y en la que no se podía vislumbrar hasta el momento las facciones de la estrella de 'Hannah Montana'.



Además, esa misma imagen en blanco y negro había sido promocionada en carteles alrededor de algunas ciudades, de acuerdo con publicaciones en redes sociales de seguidores.



En una entrevista en noviembre con Harper's Bazaar, Cyrus mencionó que estaba trabajando en un álbum visual inspirado en 'The Wall', de la banda de rock psicodélico Pink Floyd, y que contaría con un vestuario lleno de glamour.



'Endless Summer Vacation' le dio a la cantante de 32 años seis nominaciones a los premios Grammy de los cuales dos fueron para el popular tema 'Flowers', a la grabación del año y mejor actuación pop.



Este año, Cyrus agregó un nuevo Grammy a su carrera gracias a su colaboración con Beyoncé en "II Most Wanted", una canción que forma parte del primer álbum de la cantante de 'Halo' inspirado en el género country.

