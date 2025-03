En foto: Sarah Jessica Parker celebrará sus 60 años radiante

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Sarah Jessica Parker celebrará este martes su 60 cumpleaños, marcando así cinco décadas de una trayectoria que ha dejado huella en Broadway y en la gran pantalla, pero sobre todo en la televisión al convertirse en un icono popular gracias a su interpretación de Carrie Bradshaw en 'Sex and the City' (Sexo en Nueva York).

Su primer trabajo remunerado fue un papel protagónico en una adaptación de la NBC de 1974 del cuento de hadas de Hans Christian Andersen 'The Little Match Girl', que se filmó en Cincinnati, y consiguió subirse a su primer escenario de Broadway dos años después, a los once años, para participar en una reposición de la obra 'The Innocents'.

A los 14 años, en una entrevista por su papel que protagonizó como 'Annie' en Broadway, Parker ya señalaba su amor por la ciudad de 'Sex and the City': "Me gustan mucho los arcoíris y me gusta la ciudad de Nueva York", recalcaba entonces la joven actriz originaria de Ohio.

Siendo adolescente interpretó a una aplicada estudiante en la serie de CBS 'Square Pegs' (1982-1983), donde coincidió con Cynthia Nixon, quien años después sería una de sus mejores amigas en 'Sex and the City'.

