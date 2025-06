Momento en que el espacio Despierta América despide a Patricia Fuenmayor

Suscríbete a nuestros canales

El estudio de Despierta América se llenó de silencio y conmoción, en el programa Despierta América recordaron con nostalgia una entrevista de Patricia Fuenmayor sobre el giro que dio su vida desde una mala experiencia y como eso fue el inicio de otra etapa de su futuro, narró el momento en el que su esposo fue secuestrado y cómo a raíz de eso tuvieron que marcharse de Venezuela.

Expresó lo difícil que fue ser rechazada en sus primeros intentos por incursionar en los medios estadounidenses. “Me dijeron que no era el perfil que buscaban… me fui de capa caída… pero luego Univision me llamó y me dio el proyecto de Edición Digital Nueva York, y ahí me aferré”.

Aunque nunca habló públicamente de su enfermedad, quienes la conocieron de cerca aseguran que enfrentó el cáncer con valentía, fe y sin victimismos. La misma Patricia solía decir que “cuando mantienes tu esencia y crees en lo bueno, la vida te sorprende”.

Más que un homenaje televisivo, fue una muestra genuina de afecto hacia una mujer que se ganó el respeto de su audiencia y el corazón de sus compañeros.

