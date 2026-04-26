Natalie Portman sorprende al mundo a los 44 años: confirma una noticia que nadie esperaba

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Natalie Portman sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar que está embarazada de su tercer hijo a los 44 años. La noticia fue compartida por la propia actriz durante una reciente entrevista, donde además reflexionó sobre lo que significa vivir la maternidad nuevamente en esta etapa de su vida.

Este bebé será el primero junto a su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable, con quien mantiene una relación lejos del foco mediático.

Un embarazo vivido desde la gratitud

Durante la conversación, Portman explicó que recibe esta noticia con una profunda sensación de agradecimiento. La actriz reconoció que siempre ha sido consciente de que concebir no es un proceso sencillo para muchas personas, por lo que valora especialmente poder atravesar nuevamente esta experiencia.

“Sé lo afortunada que soy”, expresó, dejando ver la dimensión emocional que tiene este embarazo para ella.

La intérprete comentó que esa mirada más consciente viene también de su entorno familiar, ya que desde joven escuchó hablar sobre fertilidad y los desafíos que muchas personas enfrentan para formar una familia.

Más energía de la que imaginaba

Lejos de las expectativas que tenía sobre un embarazo después de los 40, Portman aseguró sentirse mejor de lo que pensaba. Según contó, atraviesa este momento con vitalidad y con una disposición física positiva.

La actriz explicó que se ha sorprendido al notar que mantiene más energía de la esperada, algo que le ha permitido disfrutar esta etapa con calma y entusiasmo.

Una maternidad con otra perspectiva

Natalie también confesó que vive este embarazo desde un lugar distinto al de años anteriores. La experiencia, la madurez y el paso del tiempo le han dado una nueva forma de mirar cada instante.

Comentó que, al considerar que podría tratarse de la última vez que atraviesa una gestación, decidió enfocarse en disfrutar plenamente el proceso y no apresurar ninguna etapa.

Nueva etapa personal tras años de cambios

El anuncio llega en un momento importante en la vida privada de la ganadora del Oscar. Tras años de mantener su intimidad resguardada, Portman inicia ahora una nueva etapa sentimental y familiar junto a Destable.

La pareja ha llevado su relación con discreción, alejados de la exposición constante que suele rodear a las figuras de Hollywood.

La confirmación del embarazo generó inmediata repercusión internacional. Seguidores y medios reaccionaron ante la noticia de una de las actrices más reconocidas de su generación.

A sus 44 años, Natalie Portman atraviesa una etapa de renovación personal, ahora acompañada por la llegada de un nuevo hijo que tomó por sorpresa a Hollywood.

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