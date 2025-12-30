¡Ni hallaca ni pan de jamón! Lo que Osmariel Villalobos se niega a comer del plato navideño venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Durante una dinámica entrevista de preguntas y respuestas rápidas, estilo "ping pong", a Osmariel Villalobos se le consultó sobre sus tradiciones y gustos para las fiestas. Con la misma naturalidad y carisma que la caracterizan, la también actriz soltó dos confesiones que resonaron entre los venezolanos: no es fanática de la hallaca y el pan de jamón tampoco es su fuerte.

La explicación sobre este último fue tan específica que resultó graciosa para muchos: su reticencia se debe, principalmente, a la abundancia de pasas. "¡Tiene muchas pasas!", habría dicho, cerrando el caso con un toque de humor involuntario.

El menú navideño "a lo Osmariel"

La revelación puso sobre la mesa una pregunta: si estos dos pesados de la cena navideña no están en su plato, ¿qué sí come Osmariel en navidad? Aunque no lo detalló en la entrevista, la confesión invita a imaginar un festín alternativo, quizá priorizando el pernil, la ensalada de gallina o algún postre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube