"No es mi amor, es de otra": la pícara aclaratoria de Ana Karina Manco sobre su encuentro con Laureano Márquez

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La reconocida actriz venezolana, Ana Karina Manco, generó revuelo en las plataformas digitales tras publicar un encuentro cercano con el politólogo y humorista Laureano Márquez.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un video donde Márquez intenta entrar en un vehículo pequeño, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores.

Una aclaratoria con humor



Ante la curiosidad de sus fanáticos, Manco despejó de inmediato cualquier duda sobre la naturaleza de su relación. "No, no es mi amor, es de otra", escribió la actriz entre risas, definiendo a Laureano como un "paisano y comediante súper especial". Con estas palabras, Ana Karina resaltó la inteligencia y el carisma del humorista, a quien considera "un pedacito de Venezuela".

Recuerdos



La publicación también sirvió para evocar los años de gloria de la televisión nacional. Por su parte, Manco recordó las múltiples ocasiones en las que cruzó caminos con Márquez en los pasillos del canal de televisión, cada uno sumergido en sus respectivos libretos y listos para grabar. Además, la actriz enfatizó el respeto y el cariño que siente por Laureano, agradeciéndole por las risas brindadas a las familias venezolanas a lo largo de su trayectoria.

Un mensaje de despedida y admiración



El encuentro cerró con un emotivo agradecimiento público, Ana Karina Manco celebró el buen momento que compartieron y expresó su deseo de que la vida los vuelva a cruzar en el futuro. A su vez, la interacción no solo capturó la atención de los usuarios, sino que también recibió el apoyo de otras figuras del entretenimiento, reafirmando el peso de ambas figuras en la cultura popular del país.

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