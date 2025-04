"No lo entiendo, no lo proceso": el nudo en la garganta de Alejandro Sanz por la tragedia del Jet Set

Suscríbete a nuestros canales

El cantante español Alejandro Sanz expresó a través de sus redes sociales la desolación que siente tras la confirmación del fallecimiento de sus queridos compadres, Eduardo y Johanna Grullón.

La tragedia ocurrió en la popular discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana, donde un terrible colapso de techo cobró varias vidas, incluyendo la de los allegados de Sanz. Visiblemente afectado, el cantante compartió mensajes desgarradores en sus historias de Instagram, describiendo a la familia Grullón como su "familia elegida" y confesando su incapacidad para comprender y procesar la dolorosa pérdida.

"Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero", escribió el artista, dejando entrever la magnitud del golpe emocional.

En un segundo mensaje, acompañado de una fotografía junto a sus seres queridos, Sanz prometió honrar su memoria y cuidar de la familia que compartían y escribió:

"En un solo segundo nos cambia la vida o nos la quita. Compadre, Eduardo, comadre Johanna… Solo nombrarlos, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso".

Los nombres de Eduardo y Johanna Grullón figuran en la lista oficial de víctimas del trágico suceso, confirmada por las autoridades forenses dominicanas.

