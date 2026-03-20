Orgullo

Orgullo criollo en la cima: Elena Rose conquista el "BMI Impact" y hace historia

La reconocida cantautora venezolana ganó el premio "BMI Impact" e hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en conquistarlo

Por Ana Maxiel Mariño
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 01:51 pm
Orgullo criollo en la cima: Elena Rose conquista el "BMI Impact" y hace historia
Foto: @elenarose

La cantante y compositora venezolana, Elena Rose, hizo historia este jueves tras ganar el premio "BMI Impact", convirtiéndose en la primera mujer latina en alzarlo. 

Si bien, con este reconocimiento, Rose deja una huella importante en la industria musical. Además, la intérprete de "Me lo Merezco" se consagra como la primera mujer latina en obtener dicha distinción, reafirmando su posición como una de las celebridades venezolanas más influyentes en el panorama actual. 

Por otro lado, Elena Rose resultó galardonada durante la edición número 33 de los BMI Latin Awards que son otorgados por la entidad de gestión de derechos de autor Broadcast Music Inc (BMI). En esta oportunidad, la ceremonia tuvo lugar en el Coastal Convention Center en la ciudad de Miami, EEUU. 

Por su parte, la cantante venezolana hizo un post en su perfil de Instagram conformado por diferentes fotos que recopiló durante la premiación y agradeciendo por este logro.

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