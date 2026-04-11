¡Orgullo criollo! La venezolana Alba Ruiz competirá en la final del Miss Grand UK

Suscríbete a nuestros canales

La historia de la venezolana Alba Ruiz comenzó en 2020 con un "match" en Tinder para aprender inglés y un matrimonio que la llevó de su natal Guárico hasta Londres.

Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se desmoronó poco después de su mudanza durante el año 2024. Ante el choque cultural y la separación, Ruiz tomó la decisión de no regresar a Venezuela y reconstruir su vida en Inglaterra, según reseñó Alberto News.



En este sentido, esa determinación la llevó a conquistar un hito histórico como lo es convertirse en la primera venezolana en participar en el Miss Grand Reino Unido. Por su parte, para Alba, este certamen ha sido el motor para sanar y redescubrirse, permitiéndole además exhibir su pasión por el diseño de modas y las prendas hechas a mano, según destacó Alberto News.

Apoyo lejos de casa



Si bien, más allá de la competencia física, Ruiz destaca el valor de la comunidad latina en Londres, que se ha convertido en su principal red de apoyo a miles de kilómetros de casa.

Finalmente, en mayo, Alba Ruiz se medirá en la final contra representantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, con la convicción de que, gane o no, su mayor victoria ya ha sido el proceso de crecimiento personal y el orgullo de representar a los inmigrantes latinos en suelo británico, según enfatizó Alberto News.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube