Patrocinador especial: Carín León vestirá a la selección mexicana de baloncesto

La marca del cantante Carín León, uno de los responsables del auge de la música regional mexicana, vestirá a la selección de baloncesto de México, informó este domingo la federación de este deporte en el país en una nota de prensa.



"Siempre he sido una persona a la que le gusta mucho el deporte, así que apoyar al equipo que representa a todo México me hace muy feliz, les deseo mucho éxito y a ganar", señaló el artista de 35 años, que acaba de obtener su primer premio Grammy.



La marca de León dará uniformes a todas las categorías de los equipos de baloncesto femeninos y masculinos de México, que más adelante se pondrán a la venta.



"Este no es solo un patrocinio, es una apuesta por el futuro del basquetbol en nuestro país (...) Se garantiza que los equipos nacionales cuenten con indumentaria de primer nivel que incluirá los uniformes de juego, ropa de entrenamiento, concentraciones y ropa de viaje", añadió la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), el nombre oficial de la federación.



La selección mexicana masculina será la encargarda de estrenar las nuevas equipaciones, cuando reciba este viernes a Nicaragua y el lunes 24 de febrero a Canadá, en la continuación de las clasificatorias a la AmeriCup.



"Estamos emocionados de contar con el respaldo de Carín León, una figura de gran impacto en la música y ahora en el mundo del deporte. Su apuesta y confianza en el basquetbol demuestra su pasión por el deporte ráfaga, además de dejar claro la importancia de unir la cultura con el deporte", comentó el entrenador del equipo y director del proyecto de las selecciones de México, Omar Quintero.

