Pelea entre Imelda Garza y Maribel Guardia: Esto dice la niñera de José Julián sobre su atención escolar

Para nadie es un secreto que, la polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón aún sigue dando de qué hablar luego de que la actriz decidiera demandar a la madre de su nieto.

Ahora, la exnana de José Julián, hijo de Imelda con Julián Figueroa, Raquel, decidió apoyar a Maribel y dar fuertes declaraciones sobre el rol de Imelda como madre.

Durante una entrevista para el canal de Javier Ceriani en Youtube, la mujer confesó que la viuda de Julián Figueroa "no se ocupaba de proveerle lo necesario para la escuela, lo que la llevó a acudir a Maribel Guardia en busca de ayuda".

“Yo una vez y no es por atacar a Imelda, pero en algún momento yo le pedía cosas para el niño. Zapatos, pants para la escuela y yo se lo comunicaba a ella, que si necesitaba mamila, ropa, no es por echarle leña al fuego, pero yo voy a hablar lo real”, destacó Raquel.

“Le pedía eso, me decía que sí, llegó a tal punto que el niño no tenía las cosas que necesitaba, que yo fui con la señora Maribel y le dije: ‘José Julián necesita esto y el otro’ y la señora me dijo: ‘Ah, necesita todo eso, vamos al rato’. Ese mismo día fuimos, me dijo que bajara y fuimos y le compró todas sus cositas. Yo dije: ‘No me hizo caso la mamá y tuve que acudir con la señora Maribel’”, agregó la mujer.

Recordemos que, hasta el momento, continúa la disputa legal por la custodia del menor e Imelda Garza asegura que sus pruebas toxicológicas salieron negativas.

Mientras tanto, el niño se encuentra bajo la total responsabilidad de Maribel Guardia.

