Premios BAFTA 2025: Camila Cabello desea colaborar con C Tangana y Rosalía

La cantante cubano-mexicana Camila Cabello aseguró este domingo que querría colaborar con los artistas españoles C Tangana y Rosalía.



"Me encanta C. Tangana, quisiera hacer algo con él. Y me encanta Rosalía también", dijo la intérprete de “Havana” durante una entrevista con la agencia de noticias EFE en la alfombra roja de los Premios BAFTA del cine británico.



Asimismo, Camila Cabello explicó que por el momento no tiene proyectos cinematográficos tras su última película 'Rob Piece', estrenada en 2024, porque ahora está "superenfocada en la música" y en su próxima gira, que este verano pasará por Europa, y también tendrá parada en España.



"Sé por seguro que tengo shows en Madrid, en Barcelona y en Marbella. Así que estoy superemocionada porque me encantan los españoles, me encantan mis fans españoles", comentó la cantante.



Camila Cabello es una de los artistas elegidos para entregar los premios a los ganadores de los 78 edición de los Premios BAFTA, que se celebran hoy en el Royal Festival Hall de Londres, junto a otras estrellas como Selena Gómez, Orlando Bloom o Pamela Anderson.

