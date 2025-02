Premios Oscar 2025: ¿Karla Sofía Gascón asistirá a la gala pese a la polémica?

Suscríbete a nuestros canales

La actriz española y protagonista de 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, asistirá a la gala de los Oscar y la plataforma Netflix, promotora del proyecto, se hará cargo de sus gastos, según informó este lunes Variety.



La revista especializada indicó, citando fuentes, que todavía se están ultimando los detalles acerca de sus planes, como si se detendrá a hablar con los medios en la alfombra roja o si se sentará junto al elenco de la película durante la retransmisión de la gala.



La actriz no confirmó a la agencia de noticias EFE su asistencia a la ceremonia de este domingo, pero apuntó que le gustaría ir: "Yo encantada de regresar", dijo.



La intérprete madrileña está nominada en la categoría a mejor actriz y su largometraje, el narco musical 'Emilia Pérez', lidera las candidaturas a los premios más prestigiosos de Hollywood con 13 menciones, incluida a mejor película o mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña.



Gascón se ha ausentado en el último tramo de la temporada de premios tras la salida a la luz de varias publicaciones en la red social X que escribió hace años atrás con tintes xenófobos y racistas.



Tras ello, la actriz emitió una carta de disculpas por los mensajes y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que ha perjudicado gravemente a la película de Netflix, que partía como una de las favoritas en los Oscar.



También dijo en su cuenta de Instagram que guardaría silencio para no dañar a la película y volvió a pedir perdón "a quienes han sido heridos en este camino".



Paralelamente, Netflix tomó distancia con la actriz tras los polémicos mensajes, rechazando cubrir los gastos de sus viajes y sus estilismos para las apariciones a los eventos.



Desde entonces, la actriz no ha estado presente en la gala de Goya de España del pasado 10 de febrero, ni en los BAFTA de Londres del 16 de febrero, ni ha aparecido en los premios de productores, guionistas y sindicatos de artistas de Hollywood que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Los Ángeles.



El elenco de 'Emilia Pérez', por su parte, sí estuvo presente en cada uno de estos premios, en los que evitaron referirse a la actriz.

