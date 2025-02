La nueva película de 'Captain América' se mantiene en el primer puesto de la taquilla: Mira cuánto ha recaudado

Suscríbete a nuestros canales

'Capitán América: un nuevo mundo' se mantiene en el primer puesto de la taquilla con 28,2 millones de dólares este fin de semana en Estados Unidos, mientras que 'The Monkey' se sitúa en segundo puesto con un estreno de 14 millones de dólares.



Las cifras provisionales de este fin de semana, publicadas por la web Box Office Mojo, posicionan a la película de superhéroes del universo Marvel como la más taquillera del año con un acumulado de 289 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas.



'Captain America: Brave New World' de Disney, en la que Anthony Mackie -Sam Wilson- toma el relevo a Chris Evans, ha llegado a 4.015 salas de cine en Estados Unidos desde su estreno.



'The Monkey', un filme de terror basado en un cuento de Stephen King, llega directo al segundo puesto de la taquilla con 14,2 millones de recaudación en Estados Unidos. El film está dirigido por James Wan, conocido por la saga 'Saw', y distribuido por Neon, conocido por 'Parasite' y 'Anora'.



'Paddington en Perú', 'Dog Man' y el éxito chino 'Ne Zha 2' ocupan el resto de posiciones en la taquilla estadounidense con 6,5 millones, 5,9 millones y 4,4 millones de dolares, respectivamente.



La película de animación 'Dog Man', basada en el cómic homónimo, ha alcanzado los 14 millones de dólares de recaudación y es la segunda más taquillera del 2025 hasta el momento.

