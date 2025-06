Productora Kirén Miret aclara motivos de su salida de 'La casa de los famosos': Nadie me despidió

Suscríbete a nuestros canales

Kirén Miret comunicó este lunes mediante redes sociales su salida de 'La casa de los famosos' después de cinco temporadas al frente del formato, expresando textualmente: "Aquí termino mi camino [...] y sólo tengo agradecimiento para este equipo talentoso, leal, trabajador, amoroso, divertido, espectacular; para este proyecto increíble y siempre retador, y para EndemolShine Boomdog por su generosidad y confianza en mí", declaración que generó sorpresa entre seguidores del programa y motivó posteriores aclaraciones públicas.

Ante especulaciones sobre las causas de su salida, Miret precisó en sus historias de Instagram que mantiene su vínculo con la empresa productora afirmando textualmente: "Agradezco infinitamente los buenos deseos y aprovecho para reiterar que sigo trabajando para la misma empresa [EndemolShine Boomdog], como lo he hecho por los últimos 3 años", añadiendo de manera enfática: "Nadie me despidió" y revelando que recibió "por el contrario, me hicieron la generosa oferta de seguir creciendo profesionalmente".

La productora concluyó su mensaje anticipando el próximo anuncio de una iniciativa inédita dentro de la misma compañía, compartiendo textualmente: "Pronto y con mucha emoción les contaré de qué se trata, pero les garantizo que es un programa espectacular y sin precedentes", cerrando así su ciclo en el reality mientras prepara su transición hacia este nuevo desafío creativo.

