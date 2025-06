Justicia da la razón a Blake Lively: juez desestima millonaria demanda por difamación presentada por Justin Baldoni

Suscríbete a nuestros canales

Un juez federal de Nueva York desestimó este lunes la demanda que el actor y cineasta Justin Baldoni presentó contra su coprotagonista Blake Lively, en la que solicitaba una indemnización de 400 millones de dólares por presunta difamación y otros cargos. La decisión judicial representa un importante revés para Baldoni, mientras los representantes legales de Lively lo calificaron como una "victoria contundente" según reseñó CNN.

La acción legal fue introducida por Baldoni en enero de 2025, luego de que Lively lo acusara públicamente de acoso sexual durante la filmación de la película It Ends With Us. Además de Lively, Baldoni también demandó al esposo, el actor Ryan Reynolds, a su equipo de relaciones públicas y hasta al diario The New York Times, al que responsabilizó de amplificar las denuncias en su contra. La solicitud contra el medio ascendía a 250 millones de dólares.

Sin embargo, el juez Lewis Liman dio por válidos los argumentos presentados por la defensa de Lively y decidió desestimar la totalidad de la demanda, incluida la acusación contra el reconocido periódico. Cabe recordar que la actriz presentó su denuncia contra Baldoni en diciembre de 2024, alegando no solo acoso en el set, sino también una posterior campaña mediática que, según su versión, buscaba desacreditarla.

