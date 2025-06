Gaby Spanic llevará a Alicia Machado a los tribunales tras graves acusaciones:“Dijo cosas de mí que son falsas"

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el abogado Guillermo Pous confirmó en el programa Siéntese Quien Pueda que su clienta, la actriz Gaby Spanic, interpondrá acciones legales contra Alicia Machado, luego de que la ex Miss Universo hiciera polémicas declaraciones en su contra, acusándola de supuestas adicciones y comportamientos conflictivos.

Spanic, visiblemente molesta, declaró en el pasado que no está dispuesta a tolerar más ataques sin fundamento. “Dijo cosas de mí que son falsas, y tendrá que demostrarlas ante un abogado y un juez”, sentenció. La actriz dejó claro que esta no es la primera vez que Machado lanza señalamientos hacia su persona, pero esta vez decidió actuar por la vía legal por lo que contrató al abogado Guillermo Pous.

“Toda mi vida he sido transparente. Nunca me he metido nada, y no voy a permitir que me involucren en ese tipo de comentarios sin pruebas”, añadió con firmeza. La actriz expresó que su imagen pública ha sido manchada de manera injusta y que esta demanda busca poner un alto definitivo.

Las tensiones entre ambas figuras públicas se reavivaron luego de que Alicia Machado, al ser consultada sobre un conflicto entre Spanic y Pablo Montero, respondiera que no sabía a quién creer, pues ambos, según sus palabras, eran “personas problemáticas con muchos problemas de adicciones”. Además, acusó a Gaby de tenerle “envidia” y de haberle hecho la vida imposible durante años.

