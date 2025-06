Extremos por la fama: TikToker Natalie Reynolds manipula a mujer con trastorno mental para lanzarse a un lago y termina mal

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica sacude a las redes sociales tras un video en vivo protagonizado por la influencer Natalie Reynolds, quien manipuló a una mujer con aparente trastorno mental para que se arrojara a un lago durante una transmisión en TikTok. El hecho ocurrió en Austin, Texas, y ha generado una oleada de indignación en internet.

En el video, Reynolds persuade a la mujer en situación de calle ofreciéndole 20 dólares si se lanzaba al agua y aunque en un inicio se ve que la persona lo duda Reynolds insiste y le dice ya debiste haberte lanzado, la víctima salta con ropa y zapatos puestos. Segundos después, comienza a gritar desesperadamente, ya que no sabía nadar. Mientras ella luchaba por mantenerse a flote, Reynolds y su grupo reaccionaron entre risas y la tiktoker le dice, ¿Querías nadar? Y la víctima responde: No tu me dijiste que entrara, por favor me ahogo.." en eso Reynolds ve cuando se acerca alguien y le dice, solo estamos jugando y ellos le dicen que se aparte hasta que finalmente abandonaron la escena sin prestarle ayuda.

“Creo que literalmente se está ahogando”, se le escucha decir a la tiktoker, mientras la mujer en el lago suplica: “En serio, para, por favor…”, al ver que todo se torna serio la tiktoker asustada dice yo no hice nada, no hice nada, en su en vivo y sale corriendo para marcharse definitivamente del lugar mientras uno de los acompañantes advierte: “Esto es malo. Hay un camión de bomberos”. Finalmente, fueron los rescatistas del Departamento de Bomberos de Austin quienes acudieron a la zona y lograron sacar a la mujer del agua con vida, brindándole atención médica de emergencia.

Tras la difusión del video, la cuenta de Natalie Reynolds fue eliminada de TikTok, y cientos de usuarios han exigido acciones legales en su contra por poner en peligro la vida de una persona vulnerable solo por generar contenido viral.

