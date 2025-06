Ninel Conde responde sin filtros sobre realizarse más retoques: “Si me hace sentir mejor, lo volvería a hacer”

Suscríbete a nuestros canales

Durante una reciente entrevista con Jordi Rosado, Ninel Conde habló de frente sobre un tema que la ha seguido durante años, la artista fue clara al afirmar que no se arrepiente de ninguna decisión y que, si tuviera que volver a pasar por un procedimiento, lo haría sin dudarlo.

Conde explicó que cada cambio que ha realizado en su cuerpo ha sido por decisión personal, para sentirse bien consigo misma y con su imagen. “La gente cambia, y es lo normal. ¿Quién se ve igual que hace 15 años? Lo raro sería no evolucionar”, expresó.

Ante los comentarios que la acusan de haber perdido su esencia, Ninel fue directa: “Si algo me hace sentir mejor, ¿por qué no hacerlo? No busco complacer a nadie más que a mí”, además, dejó claro que no le afectan las críticas, pues su prioridad es su bienestar y autoestima.

Aunque sabe que su transformación ha generado opiniones divididas, Ninel no se disculpa por tomar el control de su cuerpo. “No descarto volver a hacerme algo si así lo decido. Lo importante es mirarte al espejo y sentirte bien”, concluyó.

