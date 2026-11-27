El Día de Acción de Gracias dejó dos álbumes familiares que inevitablemente llaman la atención por sus protagonistas. Nadia Ferreira compartió imágenes de su celebración junto a Marc Anthony y sus hijos, mostrando parte de la intimidad que vive ahora con su familia, mientras Jennifer Lopez publicó fotografías de su reunión con Max y Emme, quienes regresaron de la universidad para pasar el festivo en casa.

Aunque ambas coincidieron en celebrar la fecha rodeadas de sus seres queridos y expresar agradecimiento por lo que tienen, sus publicaciones mostraron momentos muy distintos. La modelo paraguaya disfrutó de la compañía de sus pequeños y de ver a Marc en su faceta de papá, mientras la estrella estadounidense vivió la emoción de volver a tener a sus mellizos bajo su techo y compartir con ellos el estreno de su propio espectáculo televisivo.

Nadia Ferreira presume a Marc Anthony y los pequeños de la casa

La modelo paraguaya aprovechó la festividad para compartir una recopilación de fotografías de su vida familiar. En las imágenes aparecen Marc Anthony, Marquito y la pequeña Myla, en escenas que muestran cómo transcurren algunos de sus días entre sus hijos y las actividades del cantante. Junto al álbum, Nadia expresó su agradecimiento por las bendiciones que ha recibido, especialmente por su familia, que este año creció con la llegada de su segunda hija.

Una de las fotografías que llamó la atención muestra a Marc con Myla en el establo, compartiendo con ella parte de su rutina y acercándola al entorno de los caballos. También incluyó momentos de Marquito con su papá y su hermanita, dejando ver cómo el intérprete disfruta de la convivencia con sus dos hijos pequeños. La pareja continúa protegiendo la identidad de la bebé y evita mostrar su rostro en las imágenes que publica.

Un Thanksgiving diferente para Jennifer Lopez: sus mellizos volvieron a casa

Al otro lado de esta comparación, Jennifer Lopez tuvo una celebración marcada por el reencuentro con sus hijos. La artista contó que Max y Emme regresaron de la universidad para pasar el fin de semana en casa, una visita que le permitió volver a disfrutar de la convivencia con ambos en medio de una etapa en la que comienzan a tener mayor independencia. La cantante se reunió con familiares y se preparó para participar en las tradiciones que acostumbra mantener durante esta fecha.

En su publicación, JLo habló de la importancia de agradecer por el cariño que recibe y por la vida que comparte con sus seres queridos. La presencia de sus mellizos fue uno de los motivos centrales de su mensaje, pues ahora que estudian en la universidad, tenerlos de vuelta en casa durante unos días adquiere un significado diferente. La cantante también compartió fotografías de la reunión familiar, en la que aparecen algunos de sus seres más cercanos.

Jennifer vivió un momento que llevaba soñando desde niña

Thanksgiving también tuvo un significado profesional para Jennifer, quien aprovechó la fecha para estrenar The JLo Show: Live in Las Vegas, un especial televisivo que recoge su espectáculo en Las Vegas y que llegó a la pantalla el mismo día de la celebración. La artista recordó que durante su infancia en Nueva York acostumbraba ver West Side Story con su madre y sus hermanas cada Thanksgiving, mientras imaginaba que algún día sería cantante, bailarina y actriz.

Este año, la tradición tuvo un giro: en lugar de disfrutar aquella película musical, se reunió con su familia para ver un espectáculo protagonizado por ella misma. Jennifer describió la experiencia como la realización de un sueño que había tenido desde pequeña y agradeció a sus seguidores por acompañarla a lo largo de su carrera. Además, invitó a sus fanáticos a compartir fotografías de sus reuniones frente al televisor para celebrar juntos el estreno.

Dos celebraciones, dos etapas de la maternidad

Las publicaciones de Nadia y Jennifer reflejaron dos realidades familiares diferentes durante la misma festividad. Ferreira compartió la alegría de tener a sus hijos pequeños y de vivir junto a Marc Anthony una etapa que incluye pañales, cuidados, actividades cotidianas y los primeros años de crecimiento de sus pequeños. La llegada de Myla ha sido uno de los acontecimientos que ha marcado este año para la pareja, y sus fotografías de Thanksgiving estuvieron centradas en ese entorno familiar.

Jennifer, por su parte, celebró tener nuevamente a Max y Emme en casa, ahora que los dos comenzaron su etapa universitaria. Su mensaje estuvo acompañado por recuerdos de infancia, agradecimiento a sus seres queridos y la emoción de compartir un logro profesional con su familia. Las dos mostraron sus celebraciones sin necesidad de grandes acontecimientos: una reunió recuerdos junto a sus hijos y su esposo, y la otra disfrutó de tener a sus mellizos de vuelta y de una noche que tenía un significado especial para ella.

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