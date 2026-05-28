Reynaldo Armas: Dios me dio una tarea muy noble y la voy a seguir cumpliendo

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Dos difíciles pruebas para su salud en 24 meses no han impedido que Reynaldo Armas se mantenga activo en el negocio musical. Este cantautor llanero habla de todo, menos de un retiro o un reposo cauteloso. Su agenda de eventos artísticos se pierde entre tantos anuncios que hace durante su visita a la redacción de 2001 en el BLOQUE DEARMAS (BDA)

“Están en camino tres producciones discográficas completas, con temas inéditos. Estos trabajos irán saliendo entre 2026 y 2027. El objetivo es inscribirlos en la Academia Latinoamericana de la Música que otorga el Grammy Latino”, comenta Armas mientras revisa emocionado las fotos de la hemeroteca del BDA, en una metafórica máquina del tiempo que le permite evocar buenos recuerdos.

De pronto se detiene en una gráfica en particular. En ella aparece El Cardenal Sabanero junto a una gran leyenda de la animación venezolana: Amador Bendayán, creador de Sàbado Sensacional, un histórico espacio de entretenimiento de los fines de semana.

“Amador es uno de mis mentores. El me bautizó como ‘el número uno de la cantata criolla’”, recuerda el artista mientras realiza un "live" para la cuenta de Instagram 2001onlinecom.

Reynaldo Armas y la colección fotográfica del BLOQUE DEARMAS

Reynaldo Armas: una historia que se contará

La vida del artista y del ser humano está en proceso de documentación. Reynaldo Armas reveló que desde hace varios años trabaja para publicar su autobiografía que será una amalgama de las siete décadas de existencia y el medio siglo de actividad musical.

Sin embargo, el cantautor confiesa que una agenda tan copada de compromisos dificulta culminar este ambicioso proyecto. La idea es "hacerlo a la antigua", es decir, un libro impreso que espera consiga ávidos lectores.

En pleno "live", Reynaldo Armas y el director de 2001, Juan Ernesto Páez-Pumar

Seguir con una gran misión

Más de cinco décadas de vida artística y próximo a cumplir 73 años. Otras personas, con sus retos médicos, quizás tendrían en mente bajar de la tarima, no pedirle más al cuerpo. Reynaldo Armas piensa todo lo contrario.

Viene de una serie de actividades del oriente del país y este fin de semana estará en Caicara del Orinoco.

“El mejor premio de todos es la bendición de Dios junto a la aceptación de ese público que me ha aguantado por 50 años”, reflexiona.

Por ello no duda en hablar de una “misión divina” que le ha sido confiada por su talento, labor que no dejará de hacer. "Dios me encomendó una tarea muy noble y la voy a seguir cumpliendo mientras tenga respiración", explica.

"Voy seguir luchando por este folklore, por esta música, por el joropo que es lo mío y bueno, seguirle aportando a Venezuela y a todos los pueblos, toda la gente que ha amado y me ha motivado, me ha acompañado durante todos estos años, pues que me sigan acompañando porque ahora es cuando, ahora es cuando quiero seguir cantándole con todo el cariño del mundo", sentencia el autor de Laguna vieja.

A continuación la entrevista completa durante el "live" en nuestra cuenta de Instagram:

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