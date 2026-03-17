"Se te pasó la mano": seguidores cuestionan la apariencia de Viviana Gibelli en sus redes

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La presentadora venezolana, Viviana Gibelli enfrenta duras críticas a través de un video publicado en su perfil de Instagram el pasado jueves 12 de marzo, por su apariencia física.

Por su partes, sus seguidores argumentan en los comentarios que la también actriz en dicho material audiovisual "hace uso excesivo de filtros" con el objetivo de mejorar su apariencia.

No obstante, los comentarios a través de la publicación están divididos, diversos fans de Gibelli insisten que se hizo algo en su rostro que le queda excelente "Qué bella estás! Súper fresca!", comentó una seguidora. "Se ve preciosa. Si te hiciste algo te quedó espectacular (...)", añadió otro usuario.

Otros internautas, de lo contrario, no lo ven desde esa perspectiva. Algunos comentarios más destacados son "La IA acaba de entrar al video" escribió una seguidora. Del mismo modo, otro seguidor afirmó "Está bueno el filtro". A su vez, una internauta expresó "Esa no es Viviana".

A pesar de los comentarios negativos, los fans fieles a la presentadora venezolana insistieron en defenderla "Será que la gente no va a aprender que si no tienen nada bueno que decir, es mejor quedarse callados", comentó un usuario con respecto a las palabras escritas por otros internautas.

Finalmente, Viviana Gibelli no se ha pronunciado al respecto. Si bien, respondió algunos comentarios dentro de la publicación, sin embargo, solo lo hizo con los que traen a la mesa una connotación positiva hacia su persona.

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