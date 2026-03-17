Sin presiones sociales: Marisa Román explica su postura sobre la maternidad

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La actriz venezoloana, Marisa Román reveló durante una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli, su postura con respecto a la maternidad y detalló las razones por las cuales no se ha convertido en madre a sus 44 años de edad.

Por su parte, Román aclaró que "Soy una gran tía y tengo amigas que tiene hijos, así que es un rol que me gusta muchísimo. Nunca he sentido la necesidad de ser madre desde lo biológico, existe mucho mandato social con el tema y sobre el reloj biológico, pero es algo que pasa".

Del mismo modo, la intérprete de María Suspiro, explicó que ser madre es sinónimo de un proyecto de pareja exitoso y que, hasta el momento, no ha conseguido tal vínculo, afirmando así que actualmente está soltera, según reseñó Veplus.

"Nunca me he visto siendo mamá soltera, aunque lo he visto en amigas cercanas, decidí no elegirlo para mí", añadió Román con respecto al tema.

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