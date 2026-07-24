Todo pasa: las palabras de Daniela Bascopé a 19 años de vencer el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Daniela Bascopé conmemoró este 23 de julio una fecha trascendental en su historia personal. A través de un video en su cuenta de Instagram, la intérprete celebró 19 años de su "edad celular", un recuento que comenzó el día que recibió un trasplante de médula ósea para combatir un agresivo linfoma no Hodgkin tipo T.



En su publicación, Bascopé explicó los detalles del procedimiento médico que enfrentó en el MD Anderson Cancer Center. Por su parte, la artista recordó que recibió una quimioterapia intensiva que dejó su sistema inmunológico en cero, razón por la cual permaneció aislada en una habitación durante un mes antes de recibir la transfusión de células madres limpias el 23 de julio de 2007.

"Desde ese día empieza tu día cero. Desde ese día empiezas a contar tu edad celular. Hoy es mi cumpleaños", afirmó la actriz durante su emotivo relato.

Una transformación espiritual



A lo largo de los años, la venezolana ha compartido reflexiones sobre las lecciones que le dejó esta prueba de salud, entre ellas la certeza de que todo pasa y la urgencia de no postergar los sueños. Sin embargo, en esta ocasión destacó un cambio profundo en su vida: el fortalecimiento de su vínculo con Dios y con Cristo.



Bascopé confesó abiertamente que en el pasado sentía vergüenza al hablar sobre temas espirituales y que incluso los consideraba algo cuestionable desde el punto de vista intelectual. No obstante, en el último año experimentó un cambio radical que le otorgó paz y compañía espiritual a través de la oración diaria y la lectura de la Biblia.



Sin afiliarse a ninguna iglesia ni buscar un marco religioso estricto, la actriz extendió un consejo a sus seguidores que atraviesan momentos difíciles o búsquedas infructuosas en diversos métodos de sanación. Bascopé invitó a buscar un refugio directo en la fe y a hablar con Dios desde el corazón como con una persona de confianza.

Semilla de esperanza



Con este testimonio, la artista busca sembrar una semilla de esperanza en quienes necesitan fuerza para superar sus propias batallas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube