“Mi hijo se niega a ser venezolano”: Daniela Bascopé desata revuelo con confesión sobre Santiago en Miami

Daniela Bascopé, recordada por sus papeles en telenovelas y por ser una de las actrices más queridas de Venezuela, encendió las redes con una declaración que ha dado mucho de qué hablar: su hijo Santiago, nacido en México, no quiere sentirse venezolano. “A él no le gusta nada que se le pegue de lo venezolano porque siente en su corazón que va a dejar de ser mexicano”, confesó Bascopé en un video que muchos han calificado como “polémico” y hasta “doloroso” para la diáspora.

La actriz relató que, tienen siete meses mudados a Miami y al darse cuenta de que no le ha inculcado raíces venezolanas a su hijo decidió llevarlo a 'Viva la Parranda', un evento típico que se celebra en Miami con música, comida y tradiciones venezolanas. “Para mi sorpresa, se enganchó totalmente”. El mejor momento fue cuando ambos subieron a una tarima a bailar tambores: “Yo quería mostrarle a mi sangre lo que forma parte de mí, algo de mi papá”, dijo Daniela.

Entre identidad, nostalgia y redes encendidas

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos aplaudieron la intención de Bascopé por acercar a su hijo a sus raíces. Otros la criticaron por no haberlo hecho antes aunque en el video Daniela dice que su hijo está pasando "lo mismo que le sucede a todos los venezolanos afuera: que aunque vivamos lejos, no hay forma de que el ser venezolano se nos salga del corazón”.

