¡Un legado imborrable! Madrid rinde tributo a Mario Vargas Llosa en el primer aniversario de su partida

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Este 13 de abril de 2026 marca el primer aniversario del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, quien partió en Lima a los 89 años, dejando un vacío irreemplazable en la narrativa contemporánea. En Madrid, ciudad que fue su segundo hogar y donde desarrolló gran parte de su madurez creativa, diversas instituciones culturales han organizado una jornada de homenaje para reflexionar sobre su impacto. El acto central, celebrado en la Real Academia Española (RAE) y la Casa de América, ha reunido a escritores, académicos y figuras del pensamiento global para certificar que, aunque el hombre se ha ido, el escritor permanece más vigente que nunca.

Madrid premia su memoria

En el marco de este aniversario, la Comunidad de Madrid ha otorgado de manera póstuma la Medalla Internacional de las Artes al autor de La ciudad y los perros. Durante la ceremonia, se destacó no solo su maestría técnica, sino su compromiso inquebrantable con la libertad de expresión y su capacidad para radiografiar la realidad latinoamericana desde la distancia europea. Académicos de la RAE resaltaron cómo el Nobel transformó el idioma español, dotándolo de una arquitectura narrativa que sigue siendo el estándar para las nuevas generaciones de novelistas.

Las principales librerías del centro de Madrid han dedicado sus escaparates a una retrospectiva de su bibliografía, reportando un renovado interés de los jóvenes lectores por títulos como Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo.

El futuro de la Cátedra y el archivo del Nobel

La jornada también sirvió para anunciar que el archivo personal del escritor, custodiado entre Madrid y Lima, comenzará un proceso de digitalización masiva para permitir el acceso a investigadores de todo el mundo. La Cátedra Vargas Llosa reafirmó su intención de seguir impulsando el festival literario que lleva su nombre, asegurando que el mejor homenaje al autor es continuar fomentando el debate crítico y la excelencia narrativa. Con este tributo en Madrid, se cierra el primer ciclo de duelo nacional e internacional, dando paso a la etapa de estudio y preservación definitiva de una de las obras más monumentales del siglo XX y XXI.

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