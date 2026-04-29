¡Una nueva faceta! Anne Hathaway sorprende como villana en su nueva película “Verity”

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Se ha confirmado que Anne Hathaway asumirá el papel antagónico en la producción cinematográfica de "Verity". Tras su reciente mención como rostro del año en medios internacionales, la actriz cambia de registro para dar vida a una autora cuya historia personal es el eje central de una trama de secretos y manipulación. La película es la primera adaptación de este título de Colleen Hoover, cuya obra ha mantenido una presencia constante en las listas de recomendaciones de plataformas digitales desde su publicación.

Detalles de la trama y el personaje

La historia se centra en una escritora con dificultades económicas que acepta un encargo para terminar la serie de libros de Verity Crawford (Hathaway), quien se encuentra incapacitada tras un accidente.

En un primer adelanto ya publicado, se tienen las primeras imágenes de Hathaway como nunca antes se ha visto, generando altas expectativas entres los fanáticos del cine.

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