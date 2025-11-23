Valores en guerra: ¿Por qué Brigitta Schaback abandonó el título de Miss Estonia?

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de los concursos de belleza se ha visto sacudido por la sorpresiva renuncia de Brigitta Schaback, quien ostentaba el título de Miss Universe Estonia. La joven abandonó su corona debido a una profunda y alarmante incompatibilidad de valores con la directora nacional de la franquicia local.

Brigitta Schaback, de 28 años, no se limitó a una simple dimisión. En un comunicado que resonó en las redes sociales, hizo serias acusaciones contra la organización en Estonia. En su declaración, la joven explicó que sus valores y ética de trabajo ya no se alinean con los de la Directora Nacional, Natalie Korneitsik. Destacó que su compromiso sigue firmemente arraigado en el empoderamiento y la igualdad de la mujer, principios que considera esenciales en su viaje personal y profesional.

"La igualdad siempre ha sido algo más que una creencia para mí - es la base de todo lo que represento", dijo la reina de belleza en sus redes sociales. "Pasar por el escenario de Miss Universo me ha recordado lo poderosas que pueden ser nuestras voces cuando las usamos con intención.", acotó.

Su decisión marca un momento significativo para el desfile en Estonia, abriendo la puerta a conversaciones más amplias sobre liderazgo, dirección e integridad dentro de las organizaciones de belleza.

La renuncia de Brigitta Schaback ha reavivado la discusión sobre el verdadero espíritu de la inclusión en los concursos de belleza.

