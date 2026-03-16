¡Viral! Chappell Roan sorprende a sus fans con mensaje para Venezuela

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La cantante estadounidense, Chappell Roan, sorprendió al publico durante su presentación este domingo 15 de marzo en el Festival Lollapalooza Argentina 2026, al dedicar un saludo especial a Venezuela y destacar a la guitarrista caraqueña Andrea Ferro, según reseñó La Verdad.

Si bien, el momento se produjo en medio de la presentación de Roan, cuando la artista hizo una pausa con el objetivo de presentar a los integrantes de su grupo ante el público.

Del mismo modo, al mencionar a Ferro, la interprete de "Pink Pony Club" expresó "¡Andrea es de Venezuela! ¿Hay alguien de Venezuela por aquí? ¡Te amo Venezuela! ¡Te amo Argentina!".

Es importante mencionar que la guitarrista venezolana, Andrea Ferro, de 25 años, forma parte de la agrupación que acompaña a Roan durante su gira internacional desde el año 2024.

En otro orden de ideas, el gesto de la cantante estadounidense fue celebrado por el público, haciendo inmediatamente una ovación por el reconocimiento hacia la músico venezolana y al país.

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