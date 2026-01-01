FANB inutiliza nueva aeronave durante operativo de fin de año: esta es la cifra al cierre del 2025

Suscríbete a nuestros canales

Durante un operativo de cierre de año 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inutilizó una nueva aeronave en el estado Apure.

A través de su cuenta en Instagram, difundió los resultados de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano “Independencia 200”.

Nueva aeronave inutilizada en Apure

De acuerdo con la información proporcionada por la FANB la inutilización de esta aeronave es "un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico".

Asimismo, señala que tras labores de reconocimiento y patrullaje, el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral de la FANB, logró detectar e inutilizar la aeronave bimotor, específicamente en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.

Agrega la información que con esta nueva nave inutilizada, suman un total de 40 durante el año 2025.

Por su parte, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárezel avión fue detectado sin siglas de identificación ni plan de vuelo autorizado.

