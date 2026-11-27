El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, inauguró el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), la primera megacárcel del país neogranadino, ubicada en el departamento de La Guajira.

La infraestructura abarca 36.000 metros cuadrados y tiene capacidad para alojar a 1.722 personas privadas de libertad distribuidas en 476 celdas.

“Esta obra permitirá ampliar los cupos de reclusión y mejorar las condiciones de custodia en el departamento”, precisó el mandatario.

De La Espriella explicó que uno de los propósitos centrales del nuevo centro penitenciario es desarticular las bandas criminales que operan desde los recintos carcelarios y cortar sus comunicaciones con el exterior. Para ello, el Ejecutivo desarrolló junto con el Ministerio de Tecnología un plan orientado a bloquear el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos no autorizados.

Asimismo, el complejo ERON incorpora áreas de atención médica, capacitación, trabajo y tratamiento penitenciario, además de pabellones exclusivos para mujeres y para la población indígena wayuu, con el fin de favorecer la reinserción social y atender las particularidades culturales de las comunidades de la región.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno garantizará el respeto a los derechos humanos dentro del penal.

“El trato digno a las personas privadas de libertad no impide mantener un régimen riguroso, de vigilancia y control. Tampoco la seguridad puede utilizarse para justificar abusos de nadie”, concluyó.