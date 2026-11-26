La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, se pronunció es sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

A través de sus canales oficiales, la relatora difundió un mensaje en el que señala que "Venezuela debe aprovechar esta oportunidad para priorizar el mérito de la integridad de la renovación" del TSJ.

ONU sobre renovación del TSJ

De acuerdo con el mensaje difundido por la relatora, para renovar el TSJ "el país debe dar prioridad al fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones judiciales y a la promoción de espacios de diálogo político, que permitan avanzar hacia una judicatura independiente e imparcial de conformidad con el Estado de derecho y el derecho internacional".

Asimismo, señala que "el proceso de selección y nombramiento de jueces debe fundamentarse en criterios objetivos vinculados al mérito".

Criterios de evaluación

En este sentido, celebra la publicación de "los criterios de evaluación, sin embargo, observo que estos favoreces trayectorias profesionales vinculadas al Estado y sobre todo al Poder Judicial, particularmente en materia penal".

"El país debe incorporar indicadores de integridad y conducta ética tales como declaraciones de conflictos intereses y de patrimonio, así como evaluaciones prácticas que permitan demostrar el dominio de los códigos de ética", agregó.

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