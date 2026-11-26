Un nuevo ataque violento se registró este miércoles 25 de noviembre en Haití, dejando al menos a 10 personas fallecidas y múltiples heridos.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó los detalles sobre las víctimas, quienes fueron agredidas con armas de fuego y machetes.

Ataque en un mercado de Haití

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de un ataque contra un grupo de campesinos que se encontraba reunido en horas de la madrugada en un mercado informal, específicamente en Bongard, en la comuna agrícola de Kenscoff, cercana a Puerto Príncipe.

Según el informe policial los atacantes provenían de Clemenceau y llegaron al mercado en horas de la madrugada tras el anuncio sobre la instalación de nuevas bases de seguridad.

Víctimas en ataque a campesinos

El jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard reno versus aseguró que este ataque es un saldo de 10 personas fallecidas y siete heridas por disparos y cortes de machete".

Luego del ataque, las autoridades desplegaron comisiones contra los grupos armados que actúan en Kenscoff.

En este despliegue participa la fuerza aérea de tarea la cual está integrada por el personal de la empresa estadounidense Vectus Global y hasta los momentos no se ha identificado cuál es la organización criminal responsable sobre este ataque.

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