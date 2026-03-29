¿Ataque secreto? Irán se declara listo para enfrentar a las tropas de EEUU: esto se dijo sobre la negociación

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En sus últimas declaraciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, aseguró que su país está preparado para enfrentar a las tropas de EEUU en el terreno.

El funcionario acusó a la Casa Blanca de fingir que busca la paz mediante el diálogo mientras prepara en secreto una ofensiva terrestre, informó EFE.

Estas declaraciones surgen poco después de que la prensa estadounidense revelara la supuesta existencia de planes del Pentágono para realizar operaciones terrestres en territorio iraní. En medio de esta tensión, EEUU continúa reforzando su presencia militar en la región con la llegada de miles de soldados y naves de combate.

Las acusaciones de Irán

Ghalibaf afirmó que los soldados de su país están esperando la entrada de las tropas estadounidenses para atacarlos y "castigar a sus aliados regionales para siempre". El líder político aseguró que Irán nunca aceptará lo que considera una humillación o una rendición.

Además, rechazó una propuesta de paz de 15 puntos presentada por el gobierno estadounidense, acusando a Washington de intentar conseguir por la vía diplomática lo que no ha podido ganar mediante las armas.

La postura de EEUU

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró recientemente que no planea enviar tropas a ningún lugar. Sin embargo, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aclaró que el Pentágono debe preparar todos los escenarios posibles para darle opciones al presidente, lo que no significa que se haya tomado la decisión de atacar por tierra.

A pesar de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó que Irán mostraba voluntad para hablar de ciertos temas, los ministros iraníes insisten en que no planean ninguna negociación con el país americano.

Movimientos militares en la región

El Comando Central de EEUU confirmó la llegada a Medio Oriente del buque USS Tripoli y de un grupo de 3.500 soldados. Este despliegue incluye aviones de transporte, aviones de combate y equipos de asalto.

Hasta la fecha, la guerra contra Irán dejó un saldo de trece militares estadounidenses muertos en combate y otros dos fallecidos por causas ajenas a las batallas. Por ahora, Trump decidió extender el plazo para no atacar las centrales eléctricas de Irán, a la espera de cómo avancen los acontecimientos.

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