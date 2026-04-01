Avión militar ruso se estrella en Crimea: esta es la cifra de muertos hasta ahora

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Un avión de transporte del Ejército de la Federación de Rusia se estrelló este martes mientras realizaba un vuelo sobre la península de Crimea, dejando 29 muertos en horas de la noche de este martes.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, se perdió el contacto con el avión a las 6:00 PM en hora de Moscú del martes. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes que se encontraban a bordo de la unidad de transporte.

La aeronave involucrada en el suceso es un modelo An-26 que cumplía con una ruta prevista sobre la región. Tras la interrupción de las comunicaciones, los centros de control rusos activaron las alertas de búsqueda para localizar la posición exacta de la unidad aérea, informó la agencia de noticias TASS.

Confirmación de víctimas y labores de rescate

Equipos de salvamento fueron movilizados de forma inmediata al confirmarse la pérdida de la señal de radio. Estos grupos localizaron posteriormente el lugar exacto del impacto en un área de difícil acceso, informó EFE.

Las fuentes oficiales presentes en la escena del accidente confirmaron que la totalidad de las personas fallecieron en el acto. El saldo final del incidente asciende a 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, sumando un total de 29 víctimas fatales.

El accidente ocurrió en la península de Crimea, un territorio que destaca por su importancia estratégica y su "acceso al mar Negro". Esta región permanece bajo administración de Rusia desde el año 2014, luego de un "controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional".

Actualmente, esta zona representa un foco de disputa histórica entre Rusia y Ucrania, lo que mantiene una vigilancia constante sobre el tráfico aéreo militar que sobrevuela la península.

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