Congresista solicita reactivar ciudadanía para venezolanos: esta es la propuesta

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La comunidad de inmigrantes en el sur de los Estados Unidos (EEUU) enfrenta un estancamiento administrativo que impide la culminación de sus procesos de naturalización. Decenas de miles de personas esperan una respuesta definitiva tras haber cumplido con cada uno de los requisitos legales exigidos por las autoridades.

Esta situación genera una incertidumbre profunda en familias que residen legalmente en el país y que aspiran a integrarse plenamente como ciudadanos. Los retrasos afectan la estabilidad emocional y civil de quienes huyeron de regímenes autoritarios para buscar una vida segura en libertad.

La legisladora María Elvira Salazar pide reactivar ciudadanía para venezolanos en Florida mediante una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Según la agencia EFE, detalla que la petición exige retomar de inmediato las ceremonias de naturalización que el gobierno suspendió recientemente.

¿Por qué María Elvira Salazar pide reactivar ciudadanía para venezolanos en Florida?

La congresista argumenta que los afectados ya pasaron los filtros de seguridad reforzados y ganaron su derecho a la ciudadanía bajo el amparo de la ley. "Se trata de personas que cumplieron con todo y no deben enfrentar demoras innecesarias por razones administrativas", escribió la representante de Miami.

La suspensión de estos trámites ocurrió el pasado 2 de diciembre como parte de una orden ejecutiva que incluyó a ciudadanos de 19 países específicos. Esta política paralizó las solicitudes de residencia permanente y naturalización supervisadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Salazar enfatiza que los beneficiarios son residentes legales que ya demostraron su buena conducta moral y su compromiso con los valores estadounidenses. La reactivación de los procesos no compromete la seguridad nacional, sino que formaliza el estatus de quienes ya forman parte del tejido social.

¿A cuántas personas beneficia que reactivar ciudadanía en Florida?

El sur de Florida alberga a la mayor diáspora de cubanos y venezolanos, lo que convierte a esta región en la zona con más casos pendientes del país. Decenas de miles de solicitantes permanecen en un vacío legal que les impide votar o acceder a ciertos beneficios federales exclusivos.

La pausa en las ceremonias de naturalización surgió tras un incidente de seguridad en Washington que motivó restricciones generales para diversas nacionalidades. No obstante, la legisladora insiste en que los ciudadanos de Cuba y Venezuela enfrentan una persecución política que justifica un trato diferenciado.

Los residentes afectados ya superaron las entrevistas y los exámenes de historia y civismo, por lo que solo esperan la fecha para su juramentación oficial. La presión de la congresista refleja el reto de los legisladores locales frente a las políticas migratorias restrictivas de la actual administración.

¿Qué impacto tendrá la reactivación ciudadanía para venezolanos en Florida?

La reanudación de las ceremonias permitiría que miles de nuevos ciudadanos se integren formalmente antes de las próximas elecciones de medio término. Este paso garantiza que las familias que escaparon de la violencia encuentren finalmente la seguridad jurídica que buscaron al llegar a los Estados Unidos.

El nuevo secretario Markwayne Mullin, quien sustituyó a Kristi Noem hace apenas una semana, tiene ahora la responsabilidad de evaluar esta excepción humanitaria. La comunidad migrante observa con atención el desarrollo de esta solicitud que podría cambiar el destino de miles de hogares en el estado.

La defensa de Maria Elvira Salazar resalta la importancia de reconocer el esfuerzo de los inmigrantes que respetan el ordenamiento legal vigente. La reactivación de la ciudadanía representaría un acto de justicia para quienes ya consideran a este país como su único y verdadero hogar.

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