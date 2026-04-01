¿Traición? Entrega a la pareja de su hija embarazada a migración tras pelea familiar

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Una disputa familiar en Washington derivó en un dramático operativo de migración que mantiene a la comunidad en vilo este 2026.

Francesca Ferrer, con ocho meses de gestación, denuncia que su propio padre entregó a su pareja, César Herrera Ferrer, a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un altercado doméstico.

Incidente

Según el testimonio de la víctima, el suegro regresó a la vivienda tras ser expulsado, amenazó al joven de 24 años con un arma de fuego y, tras ser liberado de un arresto previo, utilizó el estatus migratorio de Herrera como represalia.

La detención ocurrió mediante una emboscada en el estacionamiento de una farmacia, donde el denunciante presuntamente grabó el arresto entre burlas mientras su yerno era sometido por oficiales federales según detalla Mundo Now.

Impacto

Este caso cobra una relevancia importante debido a la viralización del video en redes sociales, donde se observa a Herrera suplicar por ayuda mientras sostiene a su hija de dos años poco antes de ser interceptado.

Actualmente, el joven permanece recluido en el centro de detención de Tacoma, enfrentando condiciones de alta peligrosidad y el riesgo inminente de deportación.

La defensa legal de la familia sostiene que la denuncia ante ICE constituye un acto de intimidación para silenciar a Herrera en el proceso penal abierto contra su suegro por asalto agravado.

Mientras tanto, Ferrer ha tenido que abandonar su hogar por seguridad, buscando apoyo desesperado para evitar la desintegración de su familia a pocas semanas de dar a luz.

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