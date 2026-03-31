¿Vuelos impagables en EEUU? Las aerolíneas advierten subidas drásticas por la crisis del combustible

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Mientras las filas en los controles de seguridad finalmente comienzan a ceder gracias al pago retroactivo de los agentes de la TSA, una nueva amenaza financiera despega: el precio del combustible para aviones se ha duplicado en menos de un mes, lo que anticipa un verano de tarifas récord y cancelaciones masivas.

La operación militar en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han llevado el galón de combustible de $2.50 a $4.62 en apenas tres semanas.

Para las aerolíneas, esto no es solo un bache operativo, sino una crisis existencial que podría transformar la "nueva normalidad" de los viajes.

Recortes en el aire: el plan de contingencia de United

United Airlines ha sido la primera en reaccionar con firmeza ante la volatilidad del crudo. El director ejecutivo, Scott Kirby, advirtió que el gasto anual en combustible podría aumentar en 11,000 millones de dólares, una cifra que supera con creces las ganancias históricas de la empresa.

Reducción de vuelos: United recortará el 5% de sus operaciones a corto plazo, enfocándose en periodos de baja demanda (vuelos nocturnos y de mitad de semana) durante el segundo y tercer trimestre de 2026.

Rutas suspendidas: los servicios a Tel Aviv y Dubái permanecen cancelados debido al conflicto armado, afectando el 1% de la capacidad total de la aerolínea.

Proyecciones sombrías: la compañía basa su planificación en un escenario donde el petróleo alcanza los $175 por barril y se mantiene por encima de los $100 USD hasta finales de 2027.

Tarifas y recargos: el impacto global

La presión no es exclusiva de United. El aumento de costos está forzando a todas las compañías a trasladar el gasto al pasajero:

Delta y American Airlines: reportaron incrementos de entre $400 millones y montos similares en sus facturas de combustible solo durante el primer trimestre.

Mercado Internacional: aerolíneas como Air New Zealand y SAS ya han anunciado aumentos directos en las tarifas y la reintroducción de recargos por combustible en boletos de larga distancia.

TSA: alivio temporal en los aeropuertos

En contraste con la crisis del combustible, la situación en las terminales ha mejorado notablemente este martes. Tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para garantizar el pago retroactivo, los agentes de la TSA han vuelto a sus puestos.

Tiempos récord: aeropuertos como Atlanta (ATL), LaGuardia (LGA) y Filadelfia (PHL) registraron esperas de menos de cinco minutos .

Advertencia de expertos: el ex administrador de la TSA, John Pistole, advierte que la normalidad será "esporádica". Los viajeros deben esperar picos de 30 a 45 minutos mientras la plantilla se estabiliza totalmente tras el receso de Semana Santa del Congreso.

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