BlackRock apuesta por el renacer económico de Venezuela: Esto dice su director

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El director ejecutivo de BlackRock Inc, Larry Fink, expresó optimismo sobre las inversiones en Venezuela tras los cambios que se han suscitado este año en el país.

En un panel en Nueva York este lunes afirmó

"Soy bastante optimista respecto a la oportunidad de invertir en Venezuela", dijo Fink y agregó que la nación rica en petróleo podría ser "devuelta a su antiguo esplendor".



Desde la intervención de la administración de Donald Trump en enero, los inversores se han amontonado en los activos del país, alimentando las expectativas de que un restablecimiento político podría allanar el camino para las conversaciones de reestructuración de la deuda.

En dias recientes, el gobierno estadounidense autorizó a Venezuela a contratar asesores para posibles conversaciones sobre la deuda, un paso clave en el camino largamente esperado para reestructurar la pila de US$60.000 millones de bonos.



El director de la mayor gestora de activos del mundo dijo que América Latina en general está saliendo de lo que describió como un prolongado periodo de "tiempo perdido" marcado por frecuentes vaivenes políticos. "Ahora empezamos a ver un poco más de esperanza con la región", dijo.



La creciente demanda de infraestructuras de IA, también podría beneficiar a las economías que cuentan con abundantes recursos de energía solar e hidrocarburos, añadió. "La demanda está creciendo más rápido que la oferta", dijo Fink. "Esto podría estar floreciendo para Brasil, para muchos países".



Los mercados bursátiles, desde Brasil y Chile hasta México, están rondando máximos históricos, y los inversores citan el relativo aislamiento de la región de las tensiones geopolíticas y su exposición a empresas que se benefician de la creciente demanda de materias primas y minerales críticos vinculados a la IA.

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