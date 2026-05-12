Tiroteo en Cambridge: sujeto dispara a autos en plena calle y desata el caos

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La policía de Cambridge capturó este lunes a Tyler Brown, un hombre de 46 años que desató el pánico al disparar de forma aleatoria contra vehículos en la concurrida Memorial Drive.

El incidente, ocurrido alrededor de las 1:30 p.m., dejó al menos una persona herida y provocó un enfrentamiento armado entre el sospechoso y las autoridades, según detalla Telemundo.

Se pudo conocer que la policía logró neutralizar la amenaza tras recibir múltiples reportes de disparos en el Memorial. Testigos en la escena describieron momentos de terror al ver al sujeto portar un arma de alto calibre.

Impacto

Por su parte, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, confirmó que no existe un peligro activo para la comunidad, aunque instó a los ciudadanos a evitar el área acordonada.

Este violento episodio ocurre en un contexto de gran importancia para la seguridad pública estatal, sumándose a la creciente preocupación nacional por los tiroteos en espacios abiertos.

Investigación

Aunque el motivo del ataque aún se encuentra bajo investigación, los equipos de emergencia centraron sus esfuerzos en atender a las víctimas y recolectar evidencia de los daños sufridos por los automóviles civiles atrapados en el fuego cruzado.

Las autoridades locales mantienen bajo custodia a Brown mientras recopilan grabaciones de video que muestran la magnitud del ataque, un evento que resalta la importancia de la respuesta rápida de los cuerpos policiales en zonas de alto tráfico escolar y universitario en Cambridge.

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