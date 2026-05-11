Crisis de alimentos: ¿por qué EEUU se quedaría sin comida en 15 días?

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El sector agropecuario de Estados Unidos (EEUU) enfrenta una crisis de inestabilidad laboral que pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Las actuales regulaciones dificultan la permanencia de los trabajadores esenciales en las zonas de cultivo.

La dependencia de una sola fuente de mano de obra genera una vulnerabilidad crítica para los productores de frutas y verduras frescas. Los empresarios del sector exigen normativas que protejan la continuidad de sus operaciones en el campo.

El líder de la compañía advirtió que El gobierno de EEUU sabe que si los migrantes se van “no tendríamos comida en dos semanas”, así lo dijo el CEO de Driscolls, Soren Bjorn durante una entrevista. Sin la fuerza laboral de inmigrantes, los agricultores no pueden cultivar los productos básicos.

¿Cómo afecta la crisis migratoria al sector agrícola?

California produce actualmente el 70% de la fruta y las nueces frescas que consume el país bajo procesos de trabajo intenso. El CEO de Driscoll's asegura que existe un entendimiento interno en el Gobierno sobre este peligro logístico.

La inestabilidad en la comunidad genera una presión constante sobre la capacidad de cubrir todos los puestos de trabajo disponibles. Aunque ahora logran operar, el directivo afirma que han estado muy cerca de no conseguirlo recientemente.

La falta de trabajadores inmigrantes provocaría una explosión rápida en el desabastecimiento de alimentos en los supermercados estadounidenses. El suministro de vegetales frescos depende casi exclusivamente de esta mano de obra especializada.

¿Qué rol juegan las importaciones?

Los aranceles actuales perjudican la entrada de productos desde México, especialmente durante la temporada de invierno. Si las importaciones de bayas se detienen, habrá periodos prolongados donde estos frutos simplemente no lleguen al consumidor.

La empresa enfatiza que todos los ciudadanos necesitan comer y que los productores representan una parte esencial de esa cadena. El sector agrícola requiere diversificar el suministro y asegurar la residencia de quienes trabajan la tierra.

El gobernador de California recibe reportes constantes sobre estos beneficios y la necesidad de conocer mejor la realidad del campo. El estado posee una fuente única de suministro que no admite interrupciones prolongadas.

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