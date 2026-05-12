ITA Airways planea retomar vuelos directos a Caracas este año: ¿Qué se sabe?

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Tras más de una década de ausencia, la conexión aérea directa entre Italia y Venezuela podría reactivarse antes de que finalice el 2026. Jorg Eberhart, alto ejecutivo de la aerolínea ITA Airways (sucesora de Alitalia), confirmó el marcado interés de la compañía por recuperar la ruta hacia la capital venezolana.

Durante un encuentro en la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Roma, Eberhart destacó que la aerolínea busca posicionarse como el brazo especialista del Grupo Lufthansa para el mercado sudamericano.

“Tenemos la idea de volar este año a Caracas, Venezuela; siempre ha sido un mercado atractivo para nosotros”, declaró el directivo.

La ruta fue suspendida hace diez años debido a la coyuntura económica del país, pero el nuevo enfoque de ITA Airways apunta a expandir sus operaciones en la región, poniendo el foco en ciudades como Caracas, Santo Domingo, Lima y Santiago de Chile.

Actualmente, la empresa ya opera con éxito hacia Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires.

Liderazgo en la región

Según las estimaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), América Latina será una de las regiones con mayor crecimiento aeronáutico este año.

Eberhart subrayó que ITA Airways ya supera al resto del grupo Lufthansa en volumen de negocios con Sudamérica, lo que justifica la apertura de nuevas conexiones directas que antes se limitaban a hubs europeos como Fráncfort, Múnich o Zúrich.

Vínculos históricos y respaldo gremial

El anuncio ha sido recibido con optimismo por el sector aeronáutico nacional. La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) manifestó su respaldo a esta iniciativa, recordando la importancia histórica de este enlace.

Desde la asociación aplaudieron la posibilidad de volver a conectar a ambas naciones de manera directa, tal como lo hicieron durante décadas las emblemáticas aerolíneas Viasa y Alitalia, resaltando los profundos vínculos culturales y migratorios que unen a Venezuela e Italia.