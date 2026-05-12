Informan una muerte por hantavirus en Brasil: ¿Cómo fue el contagio?

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La Secretaría de Salud de Minas Gerais, confirmó este lunes 11 de mayo la primera muerte por hantavirus registrada en 2026 en ese estado brasileño.

La autoridad local aclaró que el caso no guarda relación con el brote del crucero que navegaba en el océano Atlántico.

¿Quién es el paciente?

El paciente, un hombre de 46 años residente en el municipio de Carmo do Paranaíba, tenía antecedentes de contacto con roedores silvestres en una zona agrícola del Alto Paranaíba, una de las regiones rurales del estado.

La Secretaría de Salud explicó que la cepa del hantavirus identificada en Brasil no se transmite de persona a persona y calificó el episodio como “un caso aislado, sin relación con otros registros de la enfermedad”.

Asimismo, informó que un segundo caso atribuido inicialmente a Minas Gerais no fue confirmado y que ya solicitó al Ministerio de Salud la corrección de los datos en los sistemas oficiales.

Las autoridades sanitarias recordaron que la hantavirosis es una zoonosis viral aguda que en Brasil se manifiesta principalmente como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus.

Añadieron que la transmisión a humanos ocurre generalmente por inhalación de partículas presentes en la orina, heces y saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en áreas rurales vinculadas a actividades agrícolas.

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