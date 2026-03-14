"Bombardeo incesante": Trump lanza ultimátum para reabrir el Estrecho de Ormuz

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En una declaración que ha sacudido los mercados globales y las cancillerías internacionales, el presidente Donald Trump prometió este sábado un "bombardeo incesante" sobre la costa de Irán para garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que Estados Unidos no permitirá que una nación "descabezada" mantenga una "restricción artificial" sobre el comercio mundial, anunciando que hundirá continuamente cualquier embarcación iraní que intente bloquear el paso estratégico.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que el ejército estadounidense continuaría atacando barcos iraníes y posiciones costeras para evitar que Teherán amenace la vía fluvial vital.

De igual forma, Trump advirtió que el uso de tácticas asimétricas (drones, minas y misiles de corto alcance) sigue siendo una molestia para la navegación.

En su mensaje, hizo un llamado explícito a las potencias cuyas economías dependen del crudo que transita por Ormuz.

Instó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a enviar sus propios buques de guerra para unirse a los esfuerzos estadounidenses.

Según el mandatario, la seguridad del estrecho debe ser una responsabilidad compartida para terminar con la amenaza que representa Irán en la región.

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