Un buque cisterna identificado como Med Emre se hundió durante la madrugada de este jueves en aguas del Mediterráneo, a unas 25 millas de Ibiza, España.

La embarcación transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricas de diésel, equivalentes a 1,2 millones de litros, lo que generó preocupación por un posible derrame de combustible.

El accidente dejó un tripulante fallecido y seis personas con lesiones leves, mientras los organismos de emergencia desplegaron un operativo para atender a los afectados y evaluar las consecuencias del siniestro.

Las labores de auxilio contaron con tres helicópteros de Salvamento Marítimo, que partieron desde Palma, Valencia y Tarragona, además de embarcaciones de rescate y buques mercantes que se encontraban cerca del lugar.

Los 17 tripulantes lograron salir de la nave, aunque uno murió y otros seis presentaron heridas leves, principalmente por hipotermia. Los sobrevivientes recibieron asistencia médica tras su traslado a tierra.

El barco, de nombre Med Emre y con bandera de Malta, cubría la ruta comercial entre Algeciras y Barcelona cuando ocurrió el hundimiento. La carga de combustible que transportaba representa uno de los principales factores de preocupación para las autoridades, debido a la posibilidad de que el diésel llegue a dispersarse en el mar y afecte el entorno marino de la zona.

Activan protocolos contra la contaminación marítima

Ante el riesgo ambiental, la Dirección General de la Marina Mercante puso en marcha el nivel 2 del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima. Esta medida permite coordinar recursos y especialistas para responder ante posibles vertidos de hidrocarburos, así como establecer acciones que reduzcan los daños sobre las aguas y la biodiversidad.

Para evaluar la situación, Salvamento Marítimo movilizó el buque Clara Campoamor, especializado en operaciones de contención y atención de derrames contaminantes. También está previsto el reconocimiento aéreo de la zona mediante una aeronave, que permitirá detectar posibles manchas de combustible, determinar su alcance y facilitar las decisiones de los equipos de emergencia.

Por otra parte, el Gobierno de las Islas Baleares activó el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERBAL) en nivel 0 para coordinar el seguimiento del accidente.

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